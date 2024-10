Ceriale, il primo dei tre show cooking della rassegna “Parole in Movimento”

Ceriale. Sarà la Chef Alessia Cepollina a gestire il primo show cooking che Pro Loco e Unitre hanno voluto ospitare a Ceriale, nell’ottica di un intrattenimento anche fuori stagione da offrire ai residenti e agli ospiti. La performance si svolgerà in Sala Riflessi in Lungomare A. Diaz 91.

Sul suo profilo Instagram Alessia si definisce Balneare, Chef, Gattara, Ambientalista, Soccorritore C.R.I. Ligure innamorata.

Per “Parole in Movimento” racconterà, preparerà e farà degustare due piatti tipici della nostra tradizione più “verace”: la Panissa e il Brandacujun.

La prima è una sorta di polenta di ceci, il secondo è una preparazione tipica dell’Imperiese a base di baccalà, patate, aglio, pinoli, olive e prezzemolo.

Battagliera e appassionata imprenditrice balneare, proprietaria dei Bagni Ceriale e del Ristorante annesso, dove scatena la sua creatività di chef e sommelier, propone con innovazione le ricette della tradizione ligure.

Ama il mare e la sua Liguria di un amore esclusivo che abbraccia storia, tradizioni, cucina, usanze, riti e memorie.

Alessia Cepollina ci farà rivivere dunque un pezzo di Liguria forse poco “turistico”, ma ancora molto vivo nei nostri cuori.

“In questi giorni d’autunno in cui si riaccende il ricordo di chi non c’è più, sarà bello evocare attraverso il cibo – che alimenta la vita – quella nostra antica, tenace e ruvida gente di Liguria divisa tra la fatica della terra e quella del mare. Un sentito ringraziamento va agli sponsor “Primizie in Piazza” di Ceriale e Frantoio Sommariva di Albenga” afferma la Pro Loco di Ceriale.