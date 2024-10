Savona, degrado e abbandono nel parcheggio sotto il centro commerciale “La Città sul Mare”

Savona. Non migliora la situazione di degrado che ormai da tempo interessa il parcheggio sotterraneo sotto il centro commerciale “La Città sul Mare”, sorto dalle ceneri di “Ex Enel-foce Letimbro” ed inaugurato nel 2020. Permangono i problemi di pulizia e sicurezza che i savonesi della zona ormai ben conoscono e lamentano e che erano stati apertamente segnalati da un lettore già lo scorso aprile.

Causa principale delle proteste, la presenza di alcuni senzatetto che stazionano a volte all’interno del centro (o nelle immediate vicinanze) e più spesso nell’area interrata destinata al posteggio dei veicoli. Complice la scarsa illuminazione, i parcheggi divengono un luogo poco sicuro soprattutto in orario serale. Le auto vengono utilizzate come barriera e riparo dietro le quali dormire e cucinare: dormitori improvvisati che rappresentano un’ulteriore minaccia per la presenza di materiale potenzialmente infiammabile, come coperte e materassi.

Non migliore la situazione presso le scale ed i passaggi di collegamento ai piani superiori, dove i clochard fumano e urinano e dove si riscontra l’abbondante presenza di escrementi.

Anche i locali interni del centro vengono talvolta utilizzati da queste persone come rifugio, occupando gli spazi comuni frequentati dalle famiglie e dagli iscritti alla palestra. Proprio all’interno di quest’ultima, nell’ultimo anno, i senzatetto hanno tentato di introdursi più volte al fine di utilizzare le docce di cui sono dotati gli spogliatoi.

Un contesto di abbandono e degrado che non solo nuoce ai visitatori dei negozi, ma anche alla reputazione e al decoro dell’intera struttura e del quartiere stesso, disincentivandone spesso la frequentazione, come detto soprattutto in orario serale.

Una situazione di emergenza che si protrae da tempo e che ha visto il centro, in passato, bersaglio anche di attacchi da parte dei vandali, con lo sfondamento dei finestrini di alcune auto in sosta nel parcheggio ed il danneggiamento degli ascensori.