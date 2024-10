Cena di beneficenza per i 50anni di Uildm Albenga

Albenga. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la cena di beneficenza per i 50 anni di Uildm prevista per lo scorso 5 settembre presso il Ristorante Manè, situato sul Lungomare C. Colombo, ad Albenga, è stata rinviata al prossimo 17 ottobre, alle 20,30.

Questa serata coincide con la settimana nazionale delle sezioni dell’Associazione Uildm, “rendendola ancora più significativa e simbolica”. La Cena sociale segna i 50 anni della fondazione e il ricavato sarà interamente destinato “alla realizzazione di importanti progetti che da sempre portiamo avanti”.

Durante la serata saranno già disponibili con un offerta di 5 euro i calendari 2025 “In volo come farfalle”, con le foto dei momenti che hanno segnato la vita dell’associazione, “offrendo così un’opportunità ulteriore di contribuire alla nostra causa e di portare a casa un pezzo della nostra storia”.

“Vi invitiamo a unirvi a noi per questa serata di solidarietà e buon cibo, dove la vostra partecipazione sarà fondamentale per sostenere una causa di grande rilevanza. Non perdete l’occasione di fare la differenza e contribuire a un futuro più inclusivo”, hanno fatto sapere dalla Uildm di Albenga.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi invitiamo a contattarci al numero 3703349391.