Celle Varazze, le civette non quagliano e mister in bilico. Valmati: “Volevamo più punti ma prestazioni in crescita”

Il precampionato del Celle Varazze ha deluso le aspettative. Anche nel Memorial Bertolucci (contro Savona e Albissole) la squadra aveva messo in mostra le sue qualità, derivanti da un mercato faraonico, ma faticato a tirare in porta. Problemi che si sono riproposti anche nelle partite ufficiali e in particolare oggi. Al Serra Riccò, formazione che punta alla salvezza, è bastato un goal su rigore per fare bottino pieno. Tra coppa e campionato, il super Celle Varazze ha vinto solo una partita, contro la Praese, rimediando l’eliminazione in coppa per mano dell’Arenzano. Una squadra che non decolla, che fa bene nei primi sessanta metri ma che manca nel finale. Il diesse Barletta sta quindi pensando se sia il caso di dare uno scossone cambiando allenatore.

Mister Valmati non nasconde le difficoltà della squadra ma sottolinea i progressi dal punto di vista delle prestazione: “Sapevamo delle difficoltà della partita e che la classifica non rispecchiava il valore del Serra Riccò. Ci manca la finalizzazione. Loro si sono chiusi bene e siamo riusciti poche volte a tirare in situazioni ‘pulite’. Peccato per l’ingenuità sul rigore che è costato la partita, che comunque è stata fatta. Dobbiamo lavorare perché ci sta mancando questo. Le prestazioni stanno migliorando anche rispetto a domenica scorsa.

Oggi la squadra ha provato il modulo 4-3-1-2: “Sappiamo che dobbiamo arrivare meglio agli ultimi 30 metri, dove stiamo mancando. Abbiamo giocatori di qualità davanti e a centrocampo. Lavorandoci possiamo migliorare.

“Quattro punti che non ci soddisfano – conclude -. Le prestazioni stanno però crescendo e presto cambieremo passo”.