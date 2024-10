Celle Varazze, inizia la “democrazia dittatoriale” di Pisano: “Regola numero uno: i calciatori siano a proprio agio”

“Avrei detto sì a tre squadre soltanto. Una di queste era il Celle Varazze”

Personalità. Questo l’ingrediente principale ricercato dai direttori delle Celle Varazze. Dopo aver allestito una parata di stelle durante il mercato, i dirigenti Barletta e Villa hanno deciso di sollevare dall’incarico Enrico Valmati e di affidare la panchina a mister Mario Pisano.

L’ex tecnico del Pietra Ligure ha, come noto, un approccio manageriale al ruolo di allenatore e il club si è affidato alle mani di Pisano per cercare di disputare un campionato da protagonisti.

Il punto focale delle parole dell’allenatore è uno, ovvero mettere i calciatori a proprio agio per sfruttarne al meglio le caratteristiche. Sarà fondamentale il lavoro di campo, mentre video e lavagna saranno in un primo momento in secondo piano. Importante anche la delega nei confronti dello staff, in una “democrazia dittatoriale” dove tutti avranno modo di dire la loro ma l’ultima parola sarà sempre del condottiero andorese. “Sono tornato”. E dopo le esperienza troncate a Imperia e Carcare, ora Pisano punta al grande salto.