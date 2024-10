Celle, ramo pericolante in via Poggi: intervento dei vigili del fuoco

Celle Ligure. Vigili del fuoco al lavoro a causa di un grosso ramo di pino spezzatosi per via della pioggia delle scorse ore e che rischiava di cadere sul marciapiede di via Michelino Poggi, in pieno centro.

L’operazione lungo l’Aurelia, è resa possibile anche grazie all’autoscala.

Uno dei tanti interventi che vedono ancora impegnati i vigili del fuoco anche oggi, dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri e nelle scorse ore. Un lavoro incessante.

Al momento leggera pioggia su Celle. L’allerta per la giornata è arancione.