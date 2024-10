Celle Ligure, riaperta la via Aurelia: si circola a senso unico alternato

Celle Ligure. E’ stata riaperta poco prima delle 22 di questa sera la via Aurelia a Celle Ligure, chiusa nel primo pomeriggio di oggi a causa di una frana avvenuta sopra il porticciolo e che ha causato la caduta di materiale direttamente sulla carreggiata.

Come ha spiegato il sindaco Marco Beltrame in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’Aurelia è stata riaperta “grazie alla pulizia delle strade effettuata con un mezzo della protezione civile”, che oggi era schierata con una ventina di volontari e operatori.

Ad ora, dunque, lungo l’Aurelia a Celle si circola a senso unico alternato regolato da un semaforo.

Gli interventi per la riapertura completa della strada proseguiranno nelle prossime ore, durante le quali, tuttavia, sarà comunque in vigore l’allerta meteo per temporali.