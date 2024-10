Celle, frana in via Lavadore: tratto riaperto

Celle Ligure. Come annunciato, è stato riaperto il tratto di via Lavadore chiuso ieri in seguito a una frana che, nella tarda mattinata, si era staccata dalla parete sovrastante la strada che sale dalla Ravezza.

Situazione tornata alla normalità, oltre che in via Lavadore, anche, in via Alla Costa e in via Santuario della Pace.

Rimangono ancora chiusi, per controlli e possibile maltempo, la pineta dei Bottini, il giardino dell’ex minigolf, a causa di un ramo spezzato, e il cimitero per lavori sui cipressi.