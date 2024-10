Celle, frana in via Lavadore: tratto chiuso fino a domattina

Celle Ligure. Rimarrà chiuso fino a domani mattina il tratto di via Lavadore a Celle Ligure dove questa mattina è caduta una frana.

Buona parte del pietrisco che si è staccato dalla parete sovrastante è stata immediatamente rimossa, trattandosi di una proprietà privata.

“La strada rimarrà comunque chiusa fino a domani mattina – spiega il sindaco Marco Beltrame che raccomanda ai cittadini massima prudenza e a quelli della zona interessata dallo smottamento di rimanere in casa – per permettere al terreno di assestarsi e capire che non cadano alte pietre”.

Lo smottamento intorno alle 13.