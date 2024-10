Celle, crepa sotto l’Aurelia: tolto il semaforo e ristretto il cantiere per consentire il doppio senso di marcia

Celle Ligure. È stato rimosso ieri pomeriggio, alle 16, l’impianto semaforico che era stato installato per limitare il passaggio sopra la carreggiata e consentire un’attenta valutazione da parte di Anas in seguito alla presenza di una crepa sotto la massicciata dell’Aurelia.

Ripristinato così il doppio senso di circolazione e ristretta, di conseguenza, l’area di cantiere dove proseguono le analisi dei tecnici e i lavori per consentire la messa in sicurezza del tratto.

In quel punto di Pecorile, lo scorso 25 aprile, si era aperta una voragine sull’asfalto segnalata da alcuni passanti e si era intervenuti per il ripristino del tratto, in località Roglio, dove ora si sta intervenendo per il buco nella massicciata, visibile via mare.

Il cantiere sarà presente fino al termine del prossimo mese di novembre.