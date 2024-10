Celle attende la processione di San Michele, patrono del paese

Celle Ligure. La tradizione torna, come ogni anno, in occasione di San Michele. E’ tutto pronto per la processione del santo patrono che si svolgerà domenica prossima, 6 ottobre.

Come sempre, anche quest’anno, la cassa uscirà dall’omonimo oratorio per sfilare lungo le strade del centro. E anche quest’anno saranno presenti, tra gli altri, i parà della sezione savonese dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, in collaborazione con quella di Monza, che porteranno a spalla la cassa del santo, che è anche loro patrono.

Farà da cornice la presenza degli immancabili crocifissi delle confraternite, della banda G.L. Mordeglia, delle autorità e dei cittadini.

Domenica alle 16 partirà il corteo religioso con l’uscita dall’Oratorio di San Michele della cassa in legno con il patrono di Celle che sconfigge il diavolo, opera realizzata nel 1694 da Anton Maria Maragliano.

La statua sarà trasportata sulle spalle dei parà per le principali vie del paese fino al molo per poi fare ritorno, salendo la scalinata, alla parrocchia di San Michele dove sarà celebrata la santa messa e dove, terminata la cerimonia verrà letta la Preghiera del Paracadutista, seguirà poi un momento conviviale.