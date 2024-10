Carcare. Sulla SP 15 Carcare-Melogno si è aperta una grande voragine che ha costretto la polizia locale a chiudere la corsia in direzione Carcare.

Attualmente è stato istituito un senso unico alternato per garantire il transito dei veicoli.

Gli interventi di ripristino sono in corso, mentre la colonna mobile della Protezione civile regionale è in arrivo in Val Bormida per garantire tutto il supporto necessario con idrovore e mezzi ad hoc nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, dove volontari e personale dei dipartimento si sono attivati già dalle prime ore della mattina in supporto alla popolazione.

Prima tappa a Cairo Montenotte, in particolare nella zona dell’ospedale che ha registrato allagamenti al piano sotterraneo.