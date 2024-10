Carcare, movida più controllata con nuove telecamere “antivandalo”

Carcare. Atti vandalici, comportamenti scorretti e danni agli arredi urbani: a Carcare si implementa il sistema di videosorveglianza nelle zone dove si concentra un maggior numero di persone per la presenza di pubblici esercizi.

E’ il caso, ad esempio, di piazza Sapeto, l’area centrale del paese per la quale è previsto un investimento di circa cinque mila euro finalizzato all’installazione di una telecamera di nuova generazione, con dome antivandalo (ovvero un obiettivo a forma di cupola antisfondamento) che può agire anche nelle ore notturne ed è in grado di scattare più fotogrammi di qualità nitida.

“La videosorveglianza esistente va migliorata e, in alcuni casi, potenziata – afferma il sindaco Rodolfo Mirri – Specie nei punti più sensibili, dove si concentra la movida, la Polizia locale deve essere nelle condizioni, qualora si verifichino episodi spiacevoli, di visionare le immagini per identificare gli eventuali responsabili. Abbiamo già installato un “occhio” in più nei pressi del municipio, ora procediamo con la sostituzione di quella in piazza Sapeto, visto che, comunque, necessitava di manutenzione”.