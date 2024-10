Carcare, la giunta del sindaco Mirri in diciotto mesi restituisce al Comune 43 mila euro di indennità

Carcare. Un “tesoretto” da 43 mila euro quello devoluto dagli amministratori di Carcare, sindaco e assessori, al Comune. In diciotto mesi di governo (contando anche gli ultimi dell’anno in corso) la giunta guidata da Rodolfo Mirri ha riconsegnato all’ente pubblico circa la metà dell’indennità di carica percepita dal maggio 2023.

“Quando siamo stati eletti ci siamo resi conto di avere ereditato dalla passata amministrazione una situazione finanziaria non certo rosea, con un disavanzo tecnico importante – spiega il primo cittadino – Il bilancio ingessato e la mancanza di disponibilità di cassa ci ha fin da subito convinti a restituire una parte delle nostre indennità per poter far fronte a spese quali l’abbellimento del paese con fiori e nuove essenze, i fuochi d’artificio di San Giovanni, l’organizzazione di manifestazioni varie e dell’Antica fiera del bestiame, nonché l’installazione degli ombrelli colorati, prima, e delle girandole, dopo, nel centro storico. Ora, anche grazie a questa operazione, il Comune è diventato virtuoso, abbiamo superato lo stallo economico e paghiamo le fatture a dieci giorni dalla loro emissione, con la possibilità di tornare ad assumere e incrementare le unità del personale. Il nostro sacrificio terminerà a dicembre 2024, il prossimo anno infatti partirà finalmente con i conti in ordine”.

Tra le future e imminenti assunzioni, una prioritaria di un operaio comunale e un’altra di elevata qualificazione amministrativa, da inserire nei settori commercio e tributi, ad oggi sotto organico.

Nel dettaglio, la giunta ha rinunciato in toto al primo “stipendio”, mentre nei mesi successivi nel capitolo di bilancio dedicato sono rientrate queste cifre: dal sindaco, a fronte di un’indennità mensile di 2370 euro, ne sono stati versati 19438, dal vice sindaco Massimo Marini 10103, dagli assessori Valentina Grenno 4629, Beatrice Scarrone 4121 e Simone Ziglioli 5002.