Capitaneria di porto, il bilancio estivo: nel savonese 567 controlli e 79 sanzioni

Savona. Nella stagione estiva sono stati eseguiti 567 controlli e sono state fatte 79 sanzioni per un totale di 30mila euro. E’ il bilancio della capitaneria di porto di Savona. Oltre a tanti incidenti e alcune denunce penali, sono state salvate 80 persone e rilasciati 167 bollini blu. Oltre al controllo sulle attività di diporto sono anche quelle subacque e di noleggio.

Sono stati effettuati 1192 controlli agli stabilimenti balneari con 62 illeciti riscontrati e sanzionati. 447 sono stai i controlli antinquinamento in materia ambientale con 14 illeciti riscontarti, mentre in materia di pesca 362 sono stati i controlli con 23 illeciti riscontrati.

Un’alta percentuale degli interventi di soccorso sono stati effettuati a favore di utenti del mare spesso poco esperti, con una scarsa conoscenza del territorio e dunque resi ancor più difficoltosi dall’incapacità dei coinvolti di adottare le indispensabili misure di sicurezza legate alla buona navigazione, quali a titolo esemplificativo la consultazione delle previsioni meteo-marine prima di intraprendere la navigazione, la verifica delle previste dotazioni di sicurezza a bordo, della quantità di carburante necessario per affrontare l’uscita in mare, la tratta di navigazione da affrontare, tutte valutazioni che si rammenta devono essere fatte prima di partire, in banchina dove inizia la vera sicurezza. Tali comportamenti hanno provocato, nei casi più gravi, il verificarsi di incidenti marittimi quali collisioni, incagli e affondamenti, anche con gravi conseguenze.

Il comandante Matteo Lo Presti: “Quest’anno abbiamo registrato anche diversi incidenti marittimi dovuti alla negligenza di chi va per mare e una scarsa attenzione. In alcuni casi ci sono state delle collisioni, in altri casi sono finiti sugli scogli o si capovolti. Tante volte la gente non si rende conto che determinate condizioni meteo a riva, non necessariamente si trovano uguali anche al largo. Bisogna assicurarsi di avere il mezzo adatto, tutte i dispositivi di sicurezza necessari e rispettare le regole”.

“Dal 20 luglio a fine agosto – sottolinea -, c’è stata una densità di presenze sia sulle spiagge che in mare molto importante e questo ci ha spinto a incrementare le uscite in mare e i controlli”.

Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio dell’area marina protetta di Bergeggi che hanno permesso di eseguire numerose missioni a tutela della biodiversità marina e garantire una costante presenza volta a garantire il rispetto delle regole. Alcune multe sono state fatte anche a imbarcazioni che hanno ancora in questa zona dove, sul fondale, si trovano le praterie di posidonia.

Lo sforzo operativo delle sei unità navali impegnate nell’attività di vigilanza e soccorso è stato considerevole, nel solo periodo estivo sono state percorse oltre 4000 miglia (quasi 8000 km) per un complessivo di circa 600 ore di moto, che hanno permesso di garantire un costante pattugliamento del litorale e un rapido intervento nell’ambito delle situazioni emergenziali.

Tra i principali interventi la ricerca di un disperso al largo di Andora e la collisione tra due imbarcazioni.