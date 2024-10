Campionati Italiani di Volteggio – Terzo posto per Le Perle Nere di GiuEle nella classifica “miglior scuola di volteggio” e ottimi risultati individuali

L’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, Settore di Equitazione e Volteggio Equestre della Polisportiva del Finale, lo scorso weekend ha partecipato a Verolanuova, (Brescia), ai Campionati italiani FISE Volteggio 2024

Grazie ai risultati ottenuti dalle nostre Perle e da altri atleti liguri, siamo felici di poter dire che la nostra Regione torna dall’importante manifestazione nazionale, svoltasi presso le Scuderie San Giorgio, con un corposo bottino di medaglie e piazzamenti.

Ad aver rappresentato la Liguria insieme alla A.S.D. finalese de Le Perle Nere, sono state altre tre società: il Centro Ippico del Golfo, la Scuderia L&S e la Società Ippica del Bardigiano; mentre i cavalli che hanno collaborato a questi bellissimi risultati sono stati il baio High Dancer e il grigio Star Walker, guidati dalla Longueur Ilaria Magnani, delle Perle Nere.

Il Volteggio a cavallo, infatti, è uno sport di squadra che necessita dell’azione combinata del volteggiatore, del cavallo e di chi lo guida, appunto il Longueur. Ogni componente della squadra ha un ruolo fondamentale ed è indispensabile per la riuscita finale. Il Longueur svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza dei volteggiatori che grazie alla sua presenza non devono preoccuparsi di guidare il cavallo ma solo di eseguire gli esercizi.

Tornando a Verolanuova, l’A.S.D. Le Perle Nere ha ottenuto ottimi piazzamenti, tra cui tre Ori, un Bronzo, un 5° ed un 8° posto che, come ci raccontano con orgoglio dalla Società, gli hanno permesso di guadagnare anche uno splendido 3° posto nella CLASSIFICA FINALE relativa alla MIGLIOR SCUOLA DI VOLTEGGIO.

Ecco gli altri risultati ottenuti dal nostro Settore:

Marco Ottonello, 3° posto Individuale D Over 13 Maschile;

Lorena Manfrin, 1° posto Individuale C Over Femminile;

Giulia Ferrando, 5° posto Individuale 1* Junior Femminile;

Camilla Frione, 8° posto Individuale 1* Junior Femminile;

Davide Vertua, 1° posto Individuale 1* Senior Maschile;

Francesca Costantino e Isabella Frione, 1° posto Pas de Deux 2* Junior.

“Nel complesso siamo molto soddisfatti e felici dei risultati che abbiamo conseguito“, ci dicono le Perle Nere, “sia per quanto riguarda i podi che abbiamo ottenuto, ma anche per i punteggi ottenuti dagli altri ragazzi e dalle altre ragazze, volteggiatori e volteggiatrici della nostra Società. Anche chi non ha raggiunto il podio, ha comunque conseguito dei buoni punteggi e siamo molto soddisfatti anche dei nostri cavalli, ma la cosa che più di tutte ci rende orgogliosi è il fatto che a fine Campionato, siamo risultati la terza miglior scuola di volteggio sul territorio nazionale, in base a tutti i punteggi e alle medaglie conseguite”.

Le allenatrici Giulia Granaiola e Ilaria Magnani sono molto contente dell’impegno dimostrato dai loro atleti, e di come hanno affrontato le gare, partendo carichi e nelle migliori condizioni, per affrontare insieme ai loro cavalli questi campionati, e soprattutto con il desiderio di mettersi alla prova.

Davvero un ottimo risultato. Complimenti da tutta la Polisportiva del Finale!