Camion tampona auto in A10: un ferito, 2 km di coda

Spotorno. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A10 all’altezza dello svincolo di Spotorno, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10.00, un mezzo pesante ha tamponato un’auto, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto il conducente della vettura, rimasto ferito a seguito del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Rossa di Quiliano e l’automedica del 118: il guidatore è stato estratto dall’abitacolo per consentire i soccorsi del personale sanitario. Dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sono giudicate gravi: non avrebbe riportato traumi significativi.

Ripercussioni, invece, alla viabilità autostradale con il tratto rimasto temporaneamente chiuso per consentire l’azione dei soccorritori e la rimozione dell’auto incidentata, con il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata: la circolazione viaria è ripartita, ma ad ora è segnalata una coda di 2 km.