Cambiamento climatico, Lessi (Pd): “Investire in prevenzione e nel recupero dell’entroterra”

Savona. “Continuare a investire sulla prevenzione e gestione delle emergenze climatiche e naturali, in particolare alluvioni e dissesti idrogeologici, che colpiscono frequentemente la Liguria, potenziando il ruolo della Protezione Civile e investendo nel recupero e cura dell’entroterra”. Lo dichiara Aurora Lessi, candidata consigliere regionale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andrea Orlando.

“E’ necessario promuovere politiche di adattamento ai rischi climatici e – prosegue – realizzare infrastrutture che proteggano beni e persone, includendo interventi per la sostenibilità del sistema produttivo locale. Programmare una vera mappatura delle falde acquifere e sostegno ad interventi di riuso e raccolta dell’acqua”.

E conclude: “Programmare gli obiettivi in collaborazione con realtà internazionali come Fondazione Cima, istituti di ricerca, università e realtà del territorio per utilizzare in maniera efficiente, strategica e strutturale le risorse sul territorio”.