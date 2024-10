L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Tommaso Scalvini, portiere, classe 2003.

Cresciuto nell’A.S.D. Albenga 1928 con il quale ha conquistato il campionato di Eccellenza 2022-2023, nella passata stagione ha vestito i colori dell’A.S.D. Cairese 1919 vincendo i playoff nazionali di Eccellenza.

La società, nel dare un caloroso benvenuto a Tommaso, gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoceleste.