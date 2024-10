Calcio, Savona. Ufficiale: Emanuele Cola è il nuovo allenatore

Savona. Arriva il comunicato del club a rendere tutto ufficiale: Fabrizio Monte è stato esonerato, il nuovo allenatore del Savona è Emanuele Cola.

“Il Savona Fbc 1907 comunica che mister Fabrizio Monte è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società vuole ringraziarlo sinceramente per il lavoro svolto e per l’attaccamento dimostrato per questa maglia e questi colori – si legge dalla nota del club -. Il nuovo tecnico che siederà sulla panchina biancoblu sarà Emanuele Cola. Mister Cola è stato per 12 anni Responsabile del Settore Giovanile del Varazze e successivamente del Celle Varazze. Per diversi anni ha fatto parte dello staff di Luca Monteforte con cui ha condiviso come “secondo” le esperienze ad Albissola per una stagione e con il Celle Varazze con il quale ha vinto il campionato di Promozione lo scorso anno. Al nuovo tecnico diamo il benvenuto e auguriamo un buon lavoro”.

“Per il bene della squadra e della società abbiamo deciso di cambiare”, ha dichiarato sinteticamente il direttore sportivo Alessio Barone contattato da IVG.it.