Calcio, Savona. Riscatto immediato con doppietta di Rignanese: “Contro la Vadese abbiamo giocato bene, domenica a Multedo una partita fondamentale”

Savona. All’Olmo Ferro di Celle Ligure il Savona di mister Monte era chiamato al riscatto contro la Vadese dopo lo scivolone di settimana scorsa con lo Speranza. I biancoblù ce l’hanno fatta e sono riusciti a superare la squadra di Oliva con la doppietta di bomber Fabio Rignanese.

“Abbiamo giocato bene, potevamo sfruttare più le occasioni che ci sono capitate, abbiamo sbagliato forse le ultime scelte – dichiara l’attaccante degli Striscioni -. Potevo fare meglio io, forse fare un po’ di più, però sono contento anche dei due gol e della prestazione della squadra. Ci serviva per tirarci un po’ su di morale dopo la sconfitta di domenica. Ora ci godiamo oggi e poi da domani testa domenica prossima, che sarà una partita fondamentale per il proseguo della campionato“.

Importante archiviare la sconfitta di settimana scorsa contro i rossoverdi di Girgenti: “Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Domenica scorsa per me è già passata, abbiamo sbagliato e commesso degli errori. Sono sicuro che domenica faremo tesoro degli errori che abbiamo fatto precedentemente e non li commetteremo più“.

Una sfida sentita da Rignanese, ex della partita. Ma l’approccio è stato lo stesso: “Sempre con la stessa fame, concentrazione, cattiveria e umiltà che deve esserci sempre quando si affrontano queste partite. Poi oggi c’erano tanti ex, anche altri, però siamo stati tranquilli. Non c’è stato nessun nervosismo e abbiamo affrontato la partita come l’abbiamo preparata in settimana“.