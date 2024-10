Calcio, Savona ancora sconfitto nei big match. Monte: “Ci serve più attenzione e cattiveria. Confronto con i tifosi? Accettato cosa avevano da dire”

Multedo. Il Savona perde un altro scontro diretto: questa volta contro il Multedo per un gol subito allo scadere del primo tempo. Non è bastata una ripresa di spinta per pareggiarla e poi provare a vincerla: alla fine i tre punti vanno agli uomini di Bazzigalupi.

“La differenza è che loro l’hanno sbloccata nel recupero del primo tempo e noi nel secondo tempo continuavamo ad attaccare e non abbiamo trovato per poco il pari – commenta mister Fabrizio Monte al termine della gara -. Complimenti al Multedo che vince 1-0 meritando, hanno fatto un gran primo tempo. Noi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, molto superiore del primo. Non l’abbiamo recuperata e quindi torniamo a rimboccarci le mani come due settimane fa. Purtroppo è la seconda sconfitta di seguito di trasferta e quindi ovviamente non siamo contenti”.

Dopo la vittoria contro la Vadese, gli striscioni non riescono a dare continuità e a fare proprio un big match particolarmente importante in questo inizio di campionato. Era già avvenuto nel tris subito contro lo Speranza di due settimane fa. L’analisi di Monte: “Sicuramente l’altra volta è mancata un pochettino di attenzione sulle palle inattive e oggi abbiamo preso il gol su una mischia. Probabilmente un 0-0 è stato un pochettino giusto. Ci vuole un pochino più di attenzione e cattiveria. Alla squadra ho detto che lo 0-0 non era da buttare via”.

“Il sostegno dei tifosi conta tanto, abbiamo bisogno di loro. I primi 20 minuti che non sono riusciti ad esserci: il campo era ottimale, però far mettere in viaggio persone con questa giornata di oggi è veramente un rischio grosso. Il confronto a fine partita? Loro hanno detto le cose che giustamente volevano dire e l’abbiamo accettato. Sappiamo che il martedì testa bassa di nuovo, rimbocchiamoci le maniche e si ricomincia”, chiosa il tecnico.