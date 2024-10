Calcio, ritorno di fiamma per Andrea Barberis: il centrocampista finalese torna al Crotone

Andrea Barberis stava lavorando duramente per recuperare dal brutto infortunio rimediato a Pisa con la rottura del legamento crociato. Un percorso che lo ha portato alla riabilitazione e a ritrovare la condizione per ritornare sul campo.

Il centrocampista finalese ha così potuto trovare una nuova sistemazione. Nuova tra virgolette, tuttavia, perché per lui è arrivata la chiamata per un ritorno di fiamma: è ufficiale il suo ritorno al Crotone.

Barberis era stato in rossoblù dal 2015 al 2020, conseguendo l’importante risultato della storica promozione in Serie A del club calabrese, che ora milita in Serie C.