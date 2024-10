Calcio, Priamar. Rebottaro e Alaza in coro: “Vogliamo riscattarci e riportare la squadra in Prima Categoria”

Savona. La Priamar è pronta a ripartire per svolgere un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Matteo Rebottaro e Gouni Alaza Marouf tracciano le prime linee delle ambizioni dell’annata, guidate dalla voglia di riscatto.

“Voler riscattare la stagione dello scorso anno significa che ci credo e ci chiediamo per i valori di noi giocatori – spiega il capitano -. L’anno scorso abbiamo perso dei punti in partite decisive facendoci concludere nel peggiore dei modi in campionato. Quest’anno dobbiamo lavorare sulla mentalità, sull’essere gruppo e sulla cattiveria, questo a mio parere significa riscattarci dimostrando che non siamo quelli dell’anno scorso”.

Dello stesso pensiero Alaza: “C’è un urlo speciale per caricare i miei ragazzi. Abbiamo scelto di fermarci per tirare su la Priamar riportandola in Prima Categoria. Speriamo di farcela, con il mister ci stiamo preparando per fare una grandissima stagione“.

“Credo che tutte le avversarie siano da rispettare, non guardiamo ad una particolare. Bisogna scendere in campo per fare risultato contro tutte. Siamo concentrati su noi stessi, dovremo far vedere in campo chi merita e chi arriverà fino in fondo”, chiosa Rebottaro.