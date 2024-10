Calcio, è “Debe-gol” anche in Serie B: primo centro in categoria per il finalese Debenedetti

Mantova. Un gol che pesa come un macigno: Alessandro Debenedetti si sblocca e mette a segno il gol del pareggio nel match di ieri contro il Brescia. Un tap-in fondamentale per i biancorossi, che strappano un punto nel derby lombardo e ora si trovano a quota 11 punti in classifica.

Un’ascesa folgorante che dai dilettanti del Finale in Eccellenza, da dove era ripartito dopo aver quasi pensato di smettere, lo ha portato a vestire i colori del club lombardo. Una domenica da ricordare per lui, alla prima rete realizzata in Serie B.