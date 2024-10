Cairo, vicina la riapertura del centro di aggregazione giovanile al Buglio

Cairo Montenotte. Il Centro di aggregazione giovanile in località Buglio sta per tornare. Il Comune di Cairo, infatti, ha stipulato la convenzione con Arte Savona per l’utilizzo dei locali al civico 16, dove un tempo era presente un’attività commerciale alimentare, che nelle prossime settimane sarà interessato da alcuni lavori di adeguamento.

“Il costo degli interventi da effettuare si aggira sui nove mila euro – spiega il vice sindaco con delega alle Politiche sociali, Roberto Speranza – Il Comune si farà carico dell’affitto annuale, ovvero 2400 euro, e si stanno ricercando volontari che possano garantire l’apertura del servizio almeno un paio di ore, se non di più, nei pomeriggi feriali. E’ nostra volontà offrire uno spazio per i minori che diventi principalmente una ludoteca, ma anche un punto di riferimento per chi ha necessità di assistenza per i compiti assegnati dalla scuola”.

Il nuovo spazio aggregativo, che si trova a pochi metri dal Centro Infelise, dove un tempo si svolgeva l’attività per i giovani e ora l’Aias gestisce al suo interno il servizio di riabilitazione, sarà attivo presumibilmente a partire dai primi mesi del 2025.