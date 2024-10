Maltempo Valbormida: riapre il cimitero di Cairo, ma i lavori di ripristino sono ancora in fase di completamento

Cairo. Una buona notizia per i cittadini di Cairo ma non solo infatti oggi (31 ottobre), alle ore 14, riaprirà il cimitero che era stato chiuso a causa dei danni inferti dall’alluvione dello scorso fine settimana.

A comunicarlo è lo stesso Comune: “A rettificare la precedente ordinanza n.57/24 del 28/10/2024 il cimitero del capoluogo riapre alle ore 14.00 del giorno 31 Ottobre 2024“, si legge nell’ordinanza.

“I lavori di ripristino a seguito degli eventi alluvionali sono ancora in fase di completamento per cui si raccomanda a di prestare la massima attenzione e di non accedere alle aree cimiteriali opportunamente segnalate ancora precluse all’accesso“, prosegue l’ordinanza.

E così il sindaco Paolo Lambertini ha dato una “gioia” ai propri cittadini in vista della festa di Ognissanti e dare modo di andare a fare visita ai propri cari nel giorno di sabato 2 novembre (commemorazione di tutti i defunti).

Inoltre il Comune fa sapere che domani, venerdì 1 novembre, e sabato 2 novembre l’ufficio protocollo, la segreteria del sindaco e l’ufficio tecnico saranno aperti in via straordinaria dalle ore 8 alle ore 12.