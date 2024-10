Cairo: al via la demolizione del ponte dei Chinelli, strada chiusa fino ad aprile

Cairo Montenotte. Da oggi, 14 ottobre, fino al 30 aprile 2025 per raggiungere la borgata dei Chinelli non si potrà più passare da via XXV Aprile e transitare sul ponte per il quale partono gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Come annunciato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale, viste le limitazioni della portata del bypass e, soprattutto, la necessità di una messa in sicurezza dello stesso, che presenta pile ammalorate, si apre il cantiere che vedrà la costruzione di un ponte in acciaio, sempre ad una corsia di marcia con senso unico alternato e un passaggio ciclopedonale.

Per raggiungere la località Chinelli occorre, da ora, prendere la Sp 9 e poco prima della frazione Ville dirigersi verso Carnovale. Un percorso più lungo ma obbligato per far sì che si possa tornare, nella prossima primavera, ad avere un collegamento sicuro per mezzi e pedoni.

I lavori, già previsti da tempo, per i quali sono stati stanziati un milione e quattrocento mila euro, si aggiungono a quelli in corso da mesi per il rifacimento del ponte Italia 61, decisamente più “nevralgico” per la viabilità cittadina, per il quale non è ancora stato fissato un termine a causa del maltempo che ha frenato il cantiere.