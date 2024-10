La Cairese di Marco Nappi: “Non parlatemi di salvezza, voglio vincere con il mio 4-3-3”

Ritorno in Liguria per mister Marco Nappi. Giovedì è stato annunciato come nuovo allenatore della Cairese al posto di Riccardo Boschetto. Subito un esordio di fuoco, visto che domani al Brin arriva la capolista Bra. Migliora la situazione infermeria, particolarmente affollata nelle ultime settimane: non ci saranno Gueye (che a breve rientrerà), Boveri (un mese di stop) e Gargiulo oltre a Berretta per il quale si riparlerà in primavera se sarà il caso di provare il rientro. Gli altri tutti disponibili. Rientrano Onkony e De Mori.

Il presidente Fabio Boveri sull’esonero di mister Riccardo Boschetto: “Ringrazio Boschetto per l’annata passata, indimenticabile per tutti perché dopo 33 anni la Cairese è tornata in Serie D. Gli rivolgo l’in bocca al lupo per il futuro calcistico. Abbiamo cambiato allenatore perché nelle ultime partite abbiamo notato una mancanza di brio e voglia. Avevo avuto il piacere di conoscere mister Marco Nappi quando allenava le giovanile del Savona. Pensiamo che Nappi possa dare una svolta a questo gruppo che è falcidiato dagli infortuni. Le assenza hanno sicuramente inciso sulle ultime prestazioni. Pian piano gli infortunati stanno rientrando.

Il direttore sportivo Franz Laoretti: “Quando ci sono queste situazioni è brutto, antipatico e scomodo prendere decisioni. Ma sono scelte ponderate per il bene della Cairese. Riteniamo che la rosa della Cairese sia competitiva. La scelta di Nappi non è una scelta solo di facciata. Chiaro che tutti lo conoscano per il suo passato da giocatore. Ma il presidente lo ha scelto perché conosce bene la persona, la sua grinta e il suo modo di lavorare. L’obiettivo rimane quello di un campionato tranquillo, non parliamo di salvezza, per porre la base per gli obiettivi futuri”.

“Quando si cambia allenatore – prosegue Laoretti – la reazione c’è quasi sempre. Ma non ci interessa tanto la reazione a caldo ma che inizi un nuovo percorso. Tutti noi, non solo i giocatori, con i propri ruoli dobbiamo capire che la società ha fatto scelte importanti e onerose. Gli investimenti della famiglia Boveri sono sotto agli occhi di tutti”.

Sul mercato, l’assenza di Gueye pesa tanto. Il bomber che ha già realizzato 7 goal non ha un omologo in rosa che possa svolgere la medesima funzione in campo. Si correrà ai ripari cercando un altro centravanti per poterlo sostituire in caso di squalifiche o altri acciacchi: “La rosa è competitiva – ribadisce Laoretti – ma opereremo a dicembre a seconda delle esigenze di mister Marco Nappi. Abbiamo un mese di lavoro e lui ci darà gli input che riterrà opportuni. Sappiamo che siamo stretti in certi ruoli. Ora non ha senso far entrare giocatori. Bisogna aspettare le indicazioni del mister. Gueye è praticamente recuperato, è la nostra punta di diamante. Su questo giocatore si fonda l’attacco della Cairese”. L’attaccante però non ci sarà ancora domani ma a breve tornerà a disposizione.

Mister Marco Nappi: “Grazie al presidente e alla società. Io a casa divento matto. Ho fatto una scelta ponderata. Appena mi ha chiamato il presidente ho preso l’aereo da Roma. In questa piazza se si porta entusiasmo si porta anche tanta gente allo stadio. Questo è il mio primo obiettivo. Se lo raggiungiamo significa che la Cairese di Marco Nappi sta facendo bene. Ai ragazzi ho detto che io posso fare ben poco, ora sta a loro. Quando c’è un cambio di allenatore so che c’è la risposta di tutti. Anche del ragazzo che non gioca. Dev’essere così. Non bisogna dare il 100% nelle prime due giornate, ma per tutti il campionato perché posso avere bisogno di tutti. Gioca chi merita, per me la meritocrazia è al primo posto. I ragazzi mi hanno dato grande disponibilità. Spero di poter regalare tante soddisfazioni qui a Cairo. Noi siamo pagati e facciamo il nostro dovere, non sto a fare ringraziamenti gli allenatori di prima. Troverete una squadra che domani darà l’anima. Sono stati due giorni eccezionali. Anche gli infortunati sono stati in campo a vedere quello che facevo”

“In tanti mi hanno detto che sono andato in una grande piazza – prosegue Nappi-. Ho ricevuto messaggi da allenatori importanti che mi hanno detto che è una piazza che merita. Chiunque in Liguria, Piemonte e Lombardia conoscere la Cairese. Boveri è del posto ed è un presidente solido. Ci sono ben poche società attrezzate come la Cairese”.

L’allenatore non vuole sentire parlare di obiettivo salvezza: “Per me la salvezza non è un obiettivo. L’obiettivo è il primo posto. E se non ci riusciamo saranno i playoff. E se non ci riusciamo faremo un campionato tranquillo per ripartire l’anno prossimo. Il premio salvezza? Ma cos’è… Dobbiamo migliorare questa classifica, poi vedremo dove arriveremo“.

Idee chiare dal punto di vista tattico: “Abbiamo un po’ di problemi ma capitano a tante altre squadra. Normale che ci siamo gli infortuni. Il mio modulo preferito è il 4-3-3. Voglio vincere le partite. La mia squadra sarà propositiva fino alla fine“.