Buoni motivi per rivolgersi ad un consulente d’immagine

La prima impressione, soprattutto per un imprenditore o un professionista, come sappiamo, è quella che conta di più, e presentarsi con un aspetto curato e ordinato, ma anche con un look personale che ci faccia sentire a nostro agio, in sintonia con la propria personalità, valore e con il contesto di lavoro, è fondamentale.

Al di là di quelli che possono essere gli aspetti puramente estetici, trovare e mantenere un’immagine di sé efficace e vincente è da considerarsi una vera e propria strategia di comunicazione, indispensabile per offrire al pubblico una sensazione di affidabilità e serietà professionale, per aumentare la sicurezza di sé e, di conseguenza, per rafforzare la leadership e incrementare il business.

Per ottenere il massimo dal proprio aspetto, è importante capire quale sia l’immagine che meglio si allinei alla propria personalità, prestare attenzione al linguaggio del corpo e trarre non solo vantaggio nel relazionarsi con gli altri, ma percepire anche una sensazione di benessere e consapevolezza.

Lavorare sul proprio look per migliorare la capacità di comunicazione è necessario per chiunque si trovi a interagire spesso con gli altri: manager, dirigenti, professionisti, imprenditori, non solo di livello elevato ma anche nel contesto di piccole aziende e attività indipendenti di ogni genere.

Dove rivolgersi per ottenere una consulenza d’immagine

Per chiunque fosse alla ricerca di una consulente d’immagine Roma esperta e qualificata, Ilaria Marocco con il suo team è a disposizione per accompagnare i propri clienti in un percorso di conoscenza di sé mirato a trovare lo stile e il look più adatti per esprimersi e interagire con il pubblico.

Grazie all’esperienza e alle significative competenze nell’ambito della moda e della comunicazione, Ilaria Marocco è in grado di valorizzare l’immagine di ognuno scegliendo con attenzione capi di abbigliamento, accessori e colori e offrendo inoltre strategie per ottenere un’immagine coerente al messaggio che si intende veicolare.

L’intento è quello di rendere la persona consapevole di come il proprio aspetto possa influire su se stessi e sugli altri al fine di trarne vantaggio e di migliorare le capacità di comunicazione e interazione, incrementando l’autostima.

Perché rivolgersi ad un consulente d’immagine è importante

Chiunque interagisca con gli altri per motivi professionali, quale può essere il caso di un dirigente, un manager, un imprenditore o un libero professionista, deve capire che il look e l’immagine impattano fortemente sul pubblico e costituiscono una sorta di biglietto da visita.

Chiedere il supporto di un consulente d’immagine è utile per imparare a scegliere abbigliamento e accessori sulla base della propria personalità e del proprio ruolo, oltre a mantenere uno stile di comportamento sempre consono al contesto e alla propria posizione.

Valorizzare l’immagine e rafforzare la sicurezza di sé

Grazie alla consulenza d’immagine, è possibile prendere consapevolezza del proprio aspetto e scegliere di conseguenza l’abbigliamento, i colori e lo stile giusti per valorizzare l’immagine e aumentare il livello di autostima.

Favorire la crescita professionale e personale

Un look curato e definito in base alla personalità e al contesto di lavoro è uno strumento di comunicazione efficace per crescere anche a livello professionale e per raggiungere una maggiore consapevolezza di se, incrementando le opportunità di carriera.

Offrire un’immagine professionale e affidabile

Per quanto si dica che l’aspetto non è tutto, l’impressione che si offre al pubblico è indiscutibilmente legata ad esso. Il lavoro del consulente d’immagine è anche quello di trovare la giusta armonia tra l’aspetto che si desidera avere e quello percepito dal pubblico.

Rivedere la propria immagine e saper costruire e gestire uno stile personale e unico è un investimento per chiunque abbia intenzione di crescere e mettersi in gioco nel lavoro e nella vita, raggiungere i propri obiettivi, aumentare i risultati nelle performance e trasmettere agli altri fiducia, professionalità e serietà.