Bucci a Savona: “No al rigassificatore e sì alle infrastrutture, sarò al servizio di tutta la Liguria”

Savona. “Non sono più solo al servizio di Genova, ma di tutta la Liguria. Spesso dico che rispetto i genovesi, ora mi sto abituando a dire che rispetto i liguri…”. Parole del candidato presidente Marco Bucci oggi pomeriggio a Savona in un incontro in Sala Rossa, nell’ambito del suo tour elettorale in vista del voto del 27-28 ottobre.

“La Liguria è il territorio in cui tutti viviamo e che tutti vogliamo amare. Noi non saremo una amministrazione pubblica che impone cosa fare, ma una che si mette a servizio del territorio. Mi candido perché penso che sia un dovere civile, al termine di una carriera, restituire qualcosa al territorio e ci sono tanti tipi di servizio civico, questo è uno di quelli” ha aggiunto Bucci.

“Ai vari leader di partito ho sempre detto di No, ma quando mi ha chiamato il Presidente del Consiglio Meloni non ho potuto. Era la seconda volta che mi chiamava un Presidente del Consiglio, la prima volta fu Giuseppe Conte nel 2018: mi chiese di fare il commissario della ricostruzione di Ponte Morandi. Non ero entusiasta, ma capii che era mio dovere: se mi fossi tirato indietro con che faccia avrei potuto guardare i cittadini? E questa volta mi è stata posta la stessa questione, c’è bisogno di te perché siamo a un bivio. E il bivio è questo: siamo in una fase di crescita, la Liguria sta andando bene e vogliamo continuare questo percorso di crescita”.

“L’obiettivo finale è che la Liguria sia la regione con la più alta qualità della vita nel Mediterraneo. Dall’altra parte ci sono i signori del No, con loro torneremmo indietro e ci vorrebbero almeno 20 anni per tornare dove siamo adesso. C’è chi che vuole tornare alla decrescita felice, non siamo sicuramente noi”.

“Io metto in gioco la mia credibilità per ottenere risorse da Roma anche per il territorio savonese. E punto quindi ad uno sviluppo infrastrutturale dei Porti di Savona e Vado, al raddoppio ferroviario nel tratto Finale-Andora, all’ Albenga- Carcare-Predosa, al completamento dell’Aurelia bis e ad incentivi per le attività turistiche”. In sala rossa richieste anche per le politiche dedicate alla terza età. “Per gli anziani – ha concluso – prevediamo il supporto delle associazioni di volontariato per valorizzare le professionalità che i pensionati possono ancora offrire. A proposito di anziani prevediamo progetti di cohousing, la coabitazione che permette ad anziani che vivono da soli di poter tornare a vivere in compagnia di altre persone”

“Noi sindaci siamo quelli che all’una di notte si mettono l’impermeabile ed escono per andare sul luogo dell’alluvione: avete mai visto un parlamentare o un ministro fare la stessa cosa?” ha domandato Bucci alla platea savonese.

In precedenza, nella sede di Confcommercio dove la categoria ha evidenziato le difficoltà infrastrutturali e logistiche del territorio savonese insieme ad una grande necessità di contare di più politicamente: “L’attenzione per questo territorio è alta – ha rassicurato Bucci – e, come già dichiarato più volte, le infrastrutture sono al centro del mio programma anche per sostenere i flussi turistici. Ma qui a Savona mi preme ribadire anche che con me alla guida della Liguria, il rigassificatore non ci sarà mai perché qui non serve ed è peraltro lontano dalla dorsale tirrenica”.

Il candidato presidente è stato accompagnato e introdotto nell’incontro elettorale dall’ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, candidata consigliere regionale nella lista civica a sostegno di Bucci: “Sono un po’ emozionata a tornare in Comune, ma sono entusiasta di essere candidata e di avere una interlocuzione con Bucci, in quanto ho avuto l’onore e l’opportunità di lavorare per quattro anni nell’ufficio di presidenza Anci Liguria con lui, e ho potuto apprezzare la sua modalità di lavoro: un po’ ruvida (“abrasiva”, la corregge scherzosamente Bucci, ndr), ma ascoltava le esigenze di tutti”.

“Era in grado di ascoltare le varie istanze, fare sintesi in modo veramente rapido e poi sviluppare le richieste concrete per il territorio, che quasi sempre ha ottenuto” ha concluso Caprioglio.