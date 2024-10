Bressanone: tra tradizioni autunnali e il fascino dell’inverno

Bressanone è una delle località più note dell’Alto Adige; si trova nella splendida Valle Isarco ed è una meta apprezzata per il perfetto mix di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. La posizione e l’offerta diversificata rendono Bressanone ideale per vacanze autunnali e invernali, offrendo un’ampia scelta tra attività all’aperto, tradizioni locali e eventi stagionali. Vediamo quindi più nel dettaglio cosa c’è da aspettarsi da una vacanza autunnale o invernale in questa suggestiva località, ma non prima di aver dato un consiglio sulla struttura di soggiorno.

Dove soggiornare a Bressanone?

Per la vostra vacanza autunnale o invernale, possiamo suggerirvi di considerare questo ottimo hotel a Bressanone, l’Adler Historic Guesthouse, un raffinato ed elegante hotel 4 stelle che offre ai suoi ospiti servizi quali colazione gourmet, ambiente SPA con due saune, piscina sul tetto, zona per il fitness nell’Adler Gym, Brixen Card (per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e delle funivie), connessione wi-fi gratuita, visione dei giornali internazionali in formato digitale. Per quanto concerne l’aspetto gastronomico, avrete la possibilità di scegliere tra il ristorante Oste scuro, affascinante locale tradizionale, e l’enoteca Vitis, ambiente di grande raffinatezza. C’è poi l’Adler cafè dove si può gustare un caffè, un cappuccino, un aperitivo, una fetta di torta ecc.

Autunno a Bressanone: escursioni e tradizioni

Durante la stagione autunnale, Bressanone è un punto di partenza ideale per esplorare il territorio circostante. Le giornate miti e i colori caldi della stagione permettono di godere appieno di escursioni nella Valle Isarco, con percorsi adatti a tutti i livelli di difficoltà sul Monte Ponente e sulla Plose, la montagna simbolo della zona.

Bressanone è nota anche per le sue tradizioni autunnali, tra cui spicca il “Törggelen,” una consuetudine altoatesina che consiste nel degustare i prodotti tipici di stagione, come castagne, speck e vino novello, in osterie locali e masi. Partecipare a una serata di Törggelen permette di conoscere la cultura locale in un ambiente autentico e conviviale. Grazie alla posizione della cittadina, altre mete turisticamente interessanti, come per esempio l’Abbazia di Novacella – nota per la sua storia e la produzione vinicola, attiva dal 1.142 – sono raggiungibili facilmente in pochi minuti di auto e rappresentano un’aggiunta interessante a un itinerario autunnale.

Inverno a Bressanone: sci e mercatini di Natale

Con l’arrivo dell’inverno, Bressanone diventa una destinazione perfetta per chi cerca un mix di sport invernali e atmosfera natalizia. La stagione sciistica nella zona si apre ufficialmente il 5 dicembre 2024 e chiude il 30 marzo 2025. Il comprensorio sciistico della Plose, facilmente raggiungibile dalla cittadina, offre piste adatte a sciatori di ogni livello e spazi dedicati allo snowboard e alle attività con racchette da neve.

La Plose è rinomata per la sua “Trametsch,” la pista più lunga dell’Alto Adige, che con i suoi 9 km rappresenta una sfida affascinante per gli sciatori esperti.

Durante il periodo invernale, Bressanone è famosa anche per il suo tradizionale Mercatino di Natale, allestito nella pittoresca Piazza Duomo (apertura prevista per il 29 novembre 2024 con chiusura il 6 gennaio 2025). Tra artigianato locale, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche altoatesine, il mercatino è un luogo ideale per immergersi nella tradizione natalizia e scoprire prodotti tipici e idee regalo uniche. La cittadina, illuminata da luci natalizie e arricchita da eventi musicali, crea un’atmosfera accogliente e affascinante che richiama visitatori da tutta Europa.