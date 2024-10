Branca: “Credibilità in politica nasce dai fatti, non dagli slogan. Fermiamo un sistema che impone le scelte senza coinvolgere i cittadini”

Liguria. “La credibilità in politica nasce dai fatti e non dagli slogan”. Ne è certa Maria Gabriella Branca, candidato consigliere regionale per Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Andrea Orlando, che dà così il via al rush finale per convincere gli “ultimi indecisi” ad andare a votare e, ovviamente, scegliere lo schieramento di cui fa parte.

“Perché votare Orlando e non Bucci? Credo che il motivo sia davanti agli occhi di tutti – nota Branca – Per nove anni abbiamo sperimentato un sistema di amministrazione la cui progettualità è sempre stata calata dall’alto, mai concordata, senza un’interlocuzione con gli Enti locali, con i cittadini. Pensiamo al rigassificatore e a quello che abbiamo vissuto nel territorio savonese dopo la decisione di ricollocare un impianto ad alto rischio a 2,8 chilometri dalla costa di Savona senza neppure coinvolgere il Comune nella conferenza dei servizi. Questo penso sia un esempio di come non si deve amministrare”.

In campagna elettorale gli avversari hanno più volte rimarcato il fatto che sul provvedimento governativo di spostamento del rigassificatore ci fosse la firma di Orlando, sostenendo che quindi l’unica garanzia per non vedere la nave arrivare davanti alle coste savonesi sia proprio votare Marco Bucci. Gabriella Branca invita a mantenere alta la guardia e a ricordare il passato più prossimo: “Questo impianto è rimasto praticamente orfano. Oggi i consiglieri che appartengono al nostro territorio si stanno prodigando in affermazioni che appaiono come minimo sconcertanti. Specie alla luce delle due mozioni in consiglio regionale contro cui questi stessi consiglieri hanno votato, con il risultato di approvare la decisione di ricollocare il rigassificatore a 2,8 chilometri dalla nostra spiaggia”.

C’è un altro tema su cui lo scenario è cambiato drasticamente, quello della sanità. Nelle ultime settimane non sono mancate le dichiarazioni di alcuni candidati più che certi di poter riaprire, ad esempio, pronto soccorso chiusi da tempo: “Sono i miracoli delle elezioni, direi, perché per tutto questo tempo si è fatta una corsa per privatizzare tutti i servizi socio e sanitari e improvvisamente nel periodo elettorale arrivano le promesse di riapertura. Io credo che su questi temi non si possa non solo scherzare, ma nemmeno fare semplicemente degli slogan”.

Orlando ha ribadito che “la credibilità in politica arriva non dal fare promesse non mantenibili, ma dal promettere ciò che si può fare davvero”. Cosa può promettere Maria Gabriella Branca in caso di elezione? “Innanzitutto un impegno serio – risponde – Abbiamo dato l’esempio di un’amministrazione concreta lavorando all’attuazione del programma di mandato del sindaco Marco Russo: tutto quello che avevamo inserito nell’agenda con il ‘Patto per Savona’ l’abbiamo praticamente mantenuto, a cominciare dai progetti relativi alla partecipazione, al rapporto con i cittadini, ai comitati di quartiere. Quindi credo che la credibilità nasca proprio dai fatti e non dagli slogan”.

Branca è pronta a mettersi al lavoro: “Il primo primo provvedimento per cui mi batterei riguarderebbe la sostenibilità dei nostri territori. Arriviamo da nove anni in cui tutti i provvedimenti, tutti i finanziamenti, tutto quello che riguardava la programmazione e la progettazione è stato concentrato su Genova, città metropolitana. Io credo che un amministratore debba pensare a tutta una regione, in modo che tutte le province siano assolutamente protagoniste dello sviluppo. E ovviamente uno sviluppo sostenibile, consono alla vita dei cittadini”.