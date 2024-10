Bper Rari Nantes Savona, tutto semplice nel debutto in campionato: travolta la neopromossa Olympic Roma

Roma. Agevole vittoria per la Bper Rari Nantes Savona che, nel primo turno del campionato di Serie A1, si è imposta nella piscina del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sulla Training Academy Olympic Roma. I biancorossi hanno battuto la neopromossa, alla prima partita della sua breve storia nel massimo campionato, col risultato di 17 a 6.

Si gioca davanti a circa quattrocento spettatori; Angelini schiera in porta Da Rold. Ancora assente Rocchi.

Il risultato si sblocca dopo 2’03” con un rigore trasformato da Figlioli. Trascorrono 43″ e pareggia De Robertis in superiorità. Rari nuovamente in vantaggio con gol di Cora con l’uomo in più, cui replica Vitale. La rete di Kadar a 31″ dalla prima pausa, in superiorità numerica, permette all’Olympic Roma di chiudere il primo tempo avanti 3 a 2.

Nel secondo tempo i savonesi ripartono con la giusta concentrazione e finalmente riescono a mettere in mostra il loro vero valore. Negli otto minuti di gioco vanno a bersaglio ben sei volte, delle quali cinque a uomini pari. Segnano, nell’ordine, Patchaliev, Figlioli, Merkulov, ancora Figlioli, Erdelyi e Cora. Al cambio vasca la squadra ligure conduce per 8 a 3.

Nella terza frazione di gioco i romani provano a ridurre lo svantaggio, ma la Rari non si concede distrazioni e gestisce il margine di divario. Merkulov risponde al gol di Mirarchi, poi Damonte replica a Agh. Infine, botta e risposta tra Gullotta e Mirarchi. Ad 8 minuti dal termine il tabellone segna 6-11.

Nel quarto tempo i padroni di casa non ne hanno più e la Rari Nantes Savona rimpingua il bottino con un parziale identico a quello del secondo tempo: 6 a 0. Realizzano Bruni, Damonte, Rizzo due volte, Merkulov e Figlioli. Quest’ultimo si aggiudica così la palma di top scorer dell’incontro con 4 reti.

La seconda partita ufficiale della stagione, quindi, vede i biancorossi centrare la prima vittoria dell’annata agonistica, col risultato di 17 a 6.

Con questo successo la Bper Rari Nantes Savona conquista i primi 3 punti in campionato. Mercoledì 16 ottobre alle ore 20 giocherà in Montenegro, ospite del Primorac, la seconda partita di Champions League. Poi, sabato 19 ottobre alle ore 15, in corso Colombo, per la Serie A1, la sempre attesa sfida con la Pro Recco.

Il tabellino:

Training Academy Olympic Roma – Bper Rari Nantes Savona 6-17

(Parziali: 3-2, 0-6, 2-2, 0-6)

Training Academy Olympic Roma: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 1, M. Graziosi, T. Lo Re, G. Agh 1, G. Cianchetti, B. Kadar 1, C. Mirarchi 2, M. De Robertis 1, A. Tartaro, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. M. Fiorillo.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, T. Cora 2, L. Damonte 2, P. Figlioli 4, D. Occhione, V. Rizzo 2, D. Merkulov 3, L. Bruni 1, B. Erdelyi 1, M. Guidi, A. Patchaliev 1, A. Gullotta 1, N. Da Rold. All. A. Angelini.

Arbitri: Marco Ercoli (Montelparo) e Francesco Romolini (Sesto Fiorentino). Delegato Fin: Patrizia Zappatore (Taranto).

Note. Superiorità numeriche: Olympic Roma 3 su 10, Savona 5 su 11 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite di falli Cotugno (O) e Cora (S) nel quarto tempo.