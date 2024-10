Boissano, Zarrillo: “Il paese necessita di cura e manutenzione, i cittadini chiedono risposte e una pianificazione attenta”

Boissano. “Le recenti precipitazioni hanno nuovamente messo in evidenza lo stato di criticità della manutenzione delle strade. Ma più in generale tutto il paese necessita di cura e manutenzione come anche i cittadini, tramite il comitato ‘Beallu Buinzan’, hanno correttamente segnalato chiedendo risposte e pianificazione”. Così Massimo Zarrillo, capogruppo di minoranza di “Scegli Buinzan” in riferimento anche alla comunicazione inviata dal comitato all’amministrazione comunale del sindaco Paola Devincenzi e riguardante proprio “la precaria situazione di strade e illuminazione del territorio comunale”.

“In qualità di consigliere di minoranza mi vengono richieste delucidazioni in merito alle risposte attese dai cittadini e dal comitato – ha detto Zarrillo in una Pec inviata al Comune – Spero che venga prospettato alla popolazione un quadro chiaro della situazione di strade e illuminazione e i programmi che l’amministrazione intende sviluppare e con quali tempistiche”.

“Sono certo che il Comune fornirà una celere risposta alle criticità sollevate con tanta perizia dai cittadini e sottolineo quanto sia importate un intervento altrettanto fattivo dell’amministrazione, soprattutto per prevenire situazioni non solo di disagio, ma anche di pericolo per la pubblica incolumità”.

“Inoltre, avendo avanzato come consigliere richieste di informazioni simili a quelle presentate dal comitato, chiedo all’amministrazione di inviare qualunque istanza del suddetto comitato al sottoscritto, al fine di poter valutare anch’io le problematiche sollevate da un’associazione da tempo presente sul territorio e poter dare il contributo demandato a tutti consiglieri. Infatti, sono venuto a conoscenza di questa istanza inviata al Comune dai media non dall’amministrazione stessa. E’ già avvenuto in moltissimi altri casi, a partire dalla attività della commissione per la quale devo, come molti altri cittadini per le loro esigenze, rivolgermi regolarmente al difensore civico per accedere agli atti”.