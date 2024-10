Boissano, Trofeo delle Province: coinvolti quasi trecento giovani atleti

Boissano. Una nuova grande occasione di incontro per i giovani atleti liguri, con le rappresentative delle quattro Province della Regione.

Quasi 300 in gara e affermazione per la delegazione genovese nelle categorie Cadetti, Ragazze e Ragazzi, mentre tra le Cadette si è imposta con notevole margine la squadra di Savona.

Tra i Cadetti in evidenza il velocista Michele Zella (Maurina olioCarli Imperia) che si è aggiudicato gli 80 piani in 9.53. Molto bene Davide Crisci (Maurina) vittorioso sui 100 ostacoli in 13.55. Tre successi per i portacolori dell’Atletica Varazze: Carlo Gracchi ha completato i 2 km di marcia in 9.42.70, Daniel Fazio ha scagliato il giavellotto a 31.77 e Giacomo Fiorito si è aggiudicato il peso con 11.36.

Grande prova di Flavio Angelini (Atletica Levante) sui 1000, vinti in 2.42.26.

Campani Andrea (Atletica Sarzana) ha vinto l’alto .

Tra le Cadette prestazioni tecniche di rilievo per Giorgia Castiglione (Atletica Spezia Duferco) che si è imposta sugli 80 piani in 10.37. Stella Pastine (Atletica Spezia Duferco) ha vinto con distacco i 1000 correndo in 3.10.39.

Anna Smeraldo (Maurina) ha vinto il giavellotto con la misura di 32.92.

Notevole la prestazione di Jasmine Abdel Rahman (Atletica Ceriale) nel salto in alto: m. 1.62 la sua misura.

Tra i Ragazzi citiamo la doppietta del varazzino Stefano Canepa (8.20 sui 60 piani e 5.08 nel salto in lungo), mentre in campo femminile doppietta per Valentina Faga (CUS Genova) nel peso (10.70) e sui 60 piani (8.67), con Veronica Palazzo (Maurina) che si è aggiudicata i 1000 metri nel tempo di 3.22.29.

Sabato 26 ottobre è in programma la manifestazione di chiusura. Attesi numerosi atleti, meteo permettendo.

Ancora un appuntamento a chiudere l’intensa stagione 2024 con Boissano Autumn, evento promosso dall’Atletica Arcobaleno Savona e dal Boissano Team con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e dei Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione della struttura di Via Marici.

L’appuntamento è fissato per sabato 26 Ottobre, ma persistono notevoli perplessità legate alla situazione meteo in evoluzione, ad oggi tutt’altro che positiva.

Gli organizzatori provvederanno nelle prossime ore ad emettere comunicati informativi, proprio alla luce dello scenario che si delineerà.