Basse temperature, in Valbormida via libera all’accensione dei caloriferi

Valbormida. Autunno fresco e umido, c’è già l’esigenza di accendere i caloriferi. Le basse temperature notturne, registrate in occasione delle perturbazioni che si sono alternate nel mese di settembre, le piogge e la significativa escursione termica tra le ore più calde e quelle serali, creano i presupposti per attivare i riscaldamenti nelle abitazioni.

Soprattutto gli ambienti dove vivono bambini, anziani o persone malate necessitano di calore, ed è per questo che alcuni sindaci dell’entroterra hanno emesso l’ordinanza per l’accensione anticipata degli impianti termici, che sarebbe fissata per legge al 15 ottobre.

A Millesimo è concessa la possibilità di attivare i termosifoni per un totale di sei ore al giorno dal 3 al 14 ottobre, a Cairo per un massimo di sette ore (già in vigore dal 30 settembre). Da metà mese, invece, fino al 15 aprile, saranno consentite quattordici ore al giorno.