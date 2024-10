Basket, Alassio Cup Over 40 2024: un fine settimana ricco di emozioni

Alassio. Nei giorni scorsi ad Alassio si è svolta la 21^ edizione dell’Alassio Cup Over 40, Trofeo Solponente, torneo internazionale di Maxibasket, un evento in cui si sono riuniti più di 300 giocatori e giocatrici provenienti da 16 nazioni europee, insieme alla partecipazione internazionale di una squadra dall’Australia. La baia di Alassio ha fatto da cornice a questo entusiasmante torneo – intitolato alla memoria di Mario Berrino, organizzato da Luigi Binetti con la collaborazione della società partecipata Gesco e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio – che ha visto prendere parte 26 squadre, 15 maschili e 11 femminili, in un ambiente che si è distinto per l’energia e la passione che caratterizza il basket Over.

Suddiviso in quattro categorie, +40 e +50 per le donne e +45 e +55 per gli uomini, dove le squadre si sono date battaglia nelle partite di qualificazione nelle prime tre giornate. La domenica, infine, si è chiusa in bellezza, con le emozionanti finali e la consegna dei trofei ai vincitori di ogni categoria.

Nel +40 femminile vittoria delle lussemburghesi del Vibball sulla formazione estone per 39 a 38 e terzo posto per le Germany Mixed. Nel +50 il BasketOver Milano è stato sconfitto dalle Hungarian Angels, migliorando comunque il terzo posto dell’anno scorso, quest’anno occupato dalle ragazze danesi.

Nel maschile +45 si confermano campioni i Nederland Veteranen (Olanda) che hanno prevalso sui Grumpy Old Bears (Australia), terza piazza per il BC Torroella (Spagna). La squadra di casa dei Liquid Old Boys Alassio, nella categoria +55, ha incredibilmente bissato il trionfo dall’anno scorso, sconfiggendo in finale i croati del KK Sisak per 48 a 44 dopo un tempo supplementare; terzi i tedeschi del Maxis Hamburg.

La formazione dei Liquid Old Boys Alassio: Binetti, Bontempi, Cardella, Frumento, Garavagno, Leoncini, Pagani, Santi, Schiappacasse, Tortù, Merlo.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati della 21esima edizione dell’AlassioCup-Over40, che non solo conferma il successo degli scorsi anni ma addirittura continua a crescere, con la partecipazione di sempre più numerose squadre straniere che, con i loro accompagnatori, vivono ogni anno in autunno la nostra città, a vantaggio di tutta la filiera del turismo, del commercio e della ristorazione. Lo sport fa bene, davvero sotto ogni punto di vista”.