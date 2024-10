Bardineto, tre persone indagate dai carabinieri per alcuni furti di cellulari

Bardineto. Nei giorni scorsi i carabinieri di Calizzano hanno concluso le indagini riguardanti due distinti episodi di furto di telefoni cellulari avvenuti a Bardineto e che avevano portato alla presentazione di due denunce-querele. Le indagini dei militari hanno portato all’identificazione e alla denuncia di tre persone.

Il primo episodio si è verificato il 28 giugno presso il bar Dotto, dove è stato sottratto un borsello contenente un telefono cellulare del valore di 300 euro e un mazzo di chiavi.

Il secondo furto è avvenuto il 7 luglio e ha visto come vittima una studentessa, a cui è stato rubato un cellulare del valore di 360 euro.

Gli accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Calizzano hanno portato alla denuncia per il primo reato di due persone, un uomo 43enne e la complice 28enne, entrambe già note alle forze dell’ordine e residenti nella provincia di Savona, mentre un altro uomo è stato indagato per il secondo furto.

Il 43enne, in particolare, era già stato indagato in passato per una serie di fatti simili, che causano alle vittime fastidi e inconvenienti ben maggiori del valore oggettivo dei beni sottratti.

I carabinieri di Calizzano hanno quindi approfondito le indagini fino a vederci chiaro, identificando i presunti responsabili dei furti segnalandoli alla locale autorità giudiziaria.