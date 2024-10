Autostrada dei Fiori, proseguono i lavori di adeguamento di 19 gallerie: investimento da 8,5 milioni di euro

Proseguono i lavori di Concessioni del Tirreno, la concessionaria del Gruppo ASTM che gestisce l’autostrada A10 Savona-Ventimiglia, per l’adeguamento delle 19 gallerie che caratterizzano la tratta, in conformità con la Direttiva Europea sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Attualmente, sono in corso gli interventi della terza e ultima fase di ammodernamento su 18 gallerie. Tra i principali progetti si segnala quello della galleria Rocca Carpanea (tra Spotorno e Finale Ligure), lunga oltre 1.800 metri. I lavori, avviati il 25 settembre, prevedono una durata di 89 giorni, notevolmente ridotta rispetto ai 220 giorni originariamente stimati per limitare i disagi all’utenza, per completare le dotazioni di sicurezza e creare una nuova galleria trasversale di emergenza.

Nel dettaglio, le operazioni presso la galleria Rocca Carpanea includono:

la realizzazione di 2.143 metri di sistema per la raccolta e contenimento dei liquidi sversati accidentalmente;

l’installazione di un impianto antincendio con 2.083 metri di tubazioni;

l’aggiunta di 18 stazioni antincendio nei piedritti;

la posa di un serbatoio per la riserva idrica con stazione di pompaggio;

la demolizione e ricostruzione dei marciapiedi laterali, per un totale di 3.686 metri;

un by-pass di collegamento tra i fornici;

l’adeguamento di 1.843 metri di sistema di drenaggio per la raccolta delle acque di stillicidio

la costruzione di una via di fuga tra i fornici.

Per minimizzare l’impatto sul traffico nelle gallerie Rocca Carpanea, Concessioni del Tirreno ha implementato diverse misure operative e gestionali:

cantierizzazione dei fornici in direzioni opposte;

posizionamento di mezzi di soccorso in prossimità di ogni scambio di carreggiata, per la rimozione rapida di veicoli in panne, inclusi quelli pesanti

presidi mobili antincendio lungo i tratti in doppio senso di circolazione

L’investimento totale per questi interventi ammonta a 8,5 milioni di euro.

Il programma completo dei cantieri sino al 31.12.2024 lungo la A10 Savona – Ventimiglia è disponibile sul sito della concessionaria al link https://www.concessionideltirreno.it/.