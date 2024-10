Autobus incastrato in via dei Mille a Savona: traffico in tilt in centro

Savona. Caos viabilità questa mattina (26 ottobre), a Savona. A causarlo è stato un autobus, che è rimasto incastrato. È successo in via dei Mille, con il mezzo che stava scendendo da via Poggi.

Non è riuscito però a completare la curva e a fare manovra a causa di alcune auto in sosta vietata sul lato sinistro della carreggiata (dove non ci sono parcheggi).

L’accaduto ha mandato in tilt il traffico nel centro cittadino, con code e rallentamenti.

L’episodio ha creato un’accesa discussione sui social a causa dell’imminente cambio della viabilità che coinvolgerà via dei Mille, con le preoccupazioni già emerse nei giorni scorsi che il tratto a doppio senso possa causare situazioni di questo tipo.

Non si placano le polemiche intanto da parte del consigliere comunale della minoranza Maurizio Scaramuzza: “In questo caso l’errore sta nelle macchine che sono parcheggiate dove non devono. E’ ovvio che viene da pensare e da chiedere, ma quando ci sarà il doppio senso, con due pullman che incroceranno lì, chi li porta via? Un elicottero? Perché rimangono bloccati vita natural durante – ha affermato il consigliere della Lega – rendiamoci conto che è una follia e lo dimostra il fatto che solo con una macchina parcheggiata dove non deve si blocca il pullman. Si prendano le loro responsabilità e decidano cosa vogliono fare”.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Marco Lima, capogruppo in consiglio comunale per “Patto per Savona – Marco Russo Sindaco”: “La mobilità e la sicurezza stradale sono priorità assolute per la nostra Amministrazione, come dimostra l’avvio del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. La conversione a doppio senso di via dei Mille prevede interventi tecnicamente adeguati, con l’obiettivo di snellire il traffico e limitare gli ingorghi, assicurando la sicurezza di tutti, compresi i mezzi pubblici. Tuttavia, è fondamentale ribadire che, pur apportando miglioramenti, questo intervento non risolverà la cronica congestione del traffico cittadino, problema che richiede un piano complessivo di revisione del traffico e infrastrutture su larga scala, come l’Aurelia Bis. Ricordiamo inoltre che il tratto di corso Italia, quando aperto al traffico, era sempre intasato nelle ore di punta: segno che la vera svolta non può prescindere da un approccio integrato”.

“Un problema altrettanto significativo è l’abitudine radicata di parcheggiare in modo disordinato e irregolare, bloccando la circolazione e creando disagi e pericoli per tutti gli utenti. È vergognoso che alcuni consiglieri comunali ammicchino a chi non rispetta le regole, come chi parcheggia in mezzo alla strada, sfruttando queste cattive pratiche per scopi di consenso politico. Le regole stradali non sono un’opzione: sono essenziali per la sicurezza e la vivibilità di ogni cittadino”, afferma Lima.

“Crediamo fortemente nel dialogo con la città e con tutti i cittadini. Come gruppo non abbiamo mai smesso di dialogare con i cittadini di tutti i quartieri. Siamo convinti che chi ha la responsabilità di prendere decisioni per la comunità debba ascoltare tutte le posizioni e trovare una sintesi che rappresenti il miglior interesse collettivo”, conclude Lima.