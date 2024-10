Auto ribaltata a Cairo Montenotte, quattro feriti: soccorsi mobilitati

Cairo M. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte, in via della Pace.

Secondo quanto appreso, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata. Assieme al guidatore altre tre persone a bordo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e le ambulanze della Croce Bianca di Carcare e Altare.

Agli occupanti della vettura sono state prestate le prime cure da parte dei sanitari, prima del trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Per loro nessuna grave conseguenza a seguito del sinistro stradale: i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell’auto e al ripristino delle condizioni di sicurezza viaria.