“Auto-Mutuo-Aiuto”, ciclo di incontri a Pietra Ligure a sostegno dell’inclusione sociale

Pietra Ligure. Al Centro Polivalente “Carlo e Nello Rossello” di via Nino Bixio, il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino hanno portato i saluti e gli auguri di buon lavoro loro personali e dell’Amministrazione comunale al primo appuntamento del ciclo di sei incontri “AMA Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto”, promosso dalle associazioni ALFAPP Ponente (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) e Arci A Cielo Aperto.

Prossimi incontri: 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 16 dicembre, sempre dalle ore 14,30 alle ore 16,00, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rossello”, via Nino Bixio – Pietra Ligure (per informazioni e iscrizioni al ciclo di incontri: Meluccia Arcidiacono (339/5463388 – a.cieloaperto@libero.it).

L’iniziativa – nata, a seguito dell’accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Liguria, nel quadro della co-progettazione area disabili dgr 125/2024 “Insieme si può”, con l’intenzione di promuovere sinergie e connessioni tra le istituzioni pubbliche e le molteplici realtà del Terzo Settore che si occupano di disabilità: l’obiettivo è quello di sostenere l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di attività socio-ricreative, culturali e del tempo libero finalizzati al benessere della persona.

Si rivolge specificatamente a supportare il contesto famigliare dei pazienti psichiatrici con un’azione di ascolto e aiuto, in un’ottica di sistema e rete territoriale nell’ambito sociosanitario rimarcata dalla presenza del Sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquini e degli assessori alle politiche sociali del Comune di Finale Ligure Luciana Di Mauro e del Comune di Loano Manuela Zunino.

“Ringraziamo ALFAPP Ponente e ARCI A Cielo Aperto per questa iniziativa decisamente importante a supporto delle famiglie dei pazienti psichiatrici e l’impegno nel mettere in campo attività in base ai bisogni della persona e del suo nucleo familiare che non può che essere alimentata da una precisa attività di raccordo e integrazione con gli enti territoriali titolati in ambito sociosanitario qui ben rappresentata dalla partecipazione del sindaco Renato Dacquino e degli Assessori Luciana di Mauro e Manuela Zunino che ringraziamo particolarmente” affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore Marisa Pastorino.

“La collaborazione tra il Terzo Settore e gli enti pubblici territoriali con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare il lavoro di rete, favorendo e promuovendo la condivisione di conoscenze e buone pratiche, è un aspetto fondamentale che ci vede impegnati da tempo sia come amministrazione comunale che come ambito territoriale sociale n. 21, di cui siamo Comune capofila, che come Distretto Socio Sanitario”, concludono De Vincenzi e Pastorino.