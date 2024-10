Aurora boreale nei cieli savonesi: lo scatto dall’isola di Bergeggi

Savona. “In data 8 ottobre, la macchia solare AR 3848 ha generato un brillamento solare di classe X 1.8, un evento caratterizzato da una violenta esplosione di materia. Questo brillamento ha causato blackout radio nelle aree del nostro pianeta esposte al Sole in quel momento. A seguire, si è verificata un’espulsione di massa coronale, un rilascio di plasma che si sta dirigendo verso la Terra a una velocità compresa tra 4,3 e 4,7 milioni di chilometri orari. Si prevede che questo fenomeno colpirà il nostro pianeta nella notte di oggi”. Lo scrive, in una nota, l’associazione di ricerca italiana aliena (A.R.I.A.).

Ma quali sono gli effetti di queste tempeste sulle persone e sulle tecnologie? “Per i viaggiatori aerei, le tempeste solari possono comportare la perdita di segnali GPS. Tuttavia, i passeggeri a bordo possono aspettarsi solo un aumento dell’esposizione alle radiazioni. Sul territorio, anche le tecnologie quotidiane potrebbero subire interruzioni, con possibili blackout di rete per i dispositivi che utilizziamo regolarmente. È importante sottolineare che, sebbene questi eventi possano creare disagi, non comportano conseguenze gravi per la salute della popolazione”, aggiungono.

“Invitiamo tutti a rimanere informati e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali sulle condizioni meteorologiche spaziali. Anche la Liguria è stata protagonista del fenomeno come si evince dalle riprese della cam posizionate sull’Isola di Bergeggi regalando uno scenario unico e spettacolare”, concludono.