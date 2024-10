Attraversare la Manica: conviene più il treno o il traghetto Calais-Dover?

Attraversare lo Stretto di Dover (o Passo di Calais, come lo chiamano più comunemente i francesi) è il modo più veloce per percorrere il Canale della Manica se ti stai spostando dall’Inghilterra alla Francia o viceversa e a prescindere che le due cittadine di Calais e Dover siano la meta finale del tuo viaggio o solo una tappa intermedia. Se molti viaggiatori considerano quella di attraversare la Manica come un’esperienza di viaggio in sé, più spesso la tratta Calais-Dover è dettata infatti dalla necessità di raggiungere altre località dell’Inghilterra o della Francia. Qualunque sia la ragione per cui attraversi la Manica, confronta sempre prima di partire i prezzi di traghetti e treni da Calais a Dover e viceversa per essere sicuro di scegliere l’opzione di viaggio migliore per le tue esigenze.

Spostarsi in treno da Calais a Dover e viceversa: quanto costa e come si fa

Il modo più veloce per spostarsi da Calais a Dover o viceversa è l’Eurotunnel: il tempo di percorrenza del tunnel della Manica è, infatti, di circa 35 minuti. Non si può attraversare il Tunnel in autonomia, né da pedoni e né guidando veicoli di proprietà come auto e moto, ma è necessario acquistare il biglietto dello shuttle (consigliato per chi si sposta con veicoli a seguito) o del treno (soluzione più indicata per i pedoni) e i prezzi si aggirano intorno ai 140 euro per un solo viaggio. L’unico modo per risparmiare è cercare offerte andata e ritorno che sono, però, spesso soggette a condizioni. In alta stagione, data la quantità massiccia di persone che si spostano attraverso il Tunnel, viaggiare in treno da Calais a Dover o viceversa può risultare oltre che costoso anche e soprattutto più scomodo: presentarsi al check-in un’ora prima della partenza come previsto normalmente può non essere sufficiente, infatti, e a causa delle lunghe code i tempi di attesa possono superare le due ore.

Traghetto Calais-Dover: le informazioni essenziali

Soprattutto nei mesi estivi così, se si ha un po’ di flessibilità con date e orari di partenza, è consigliabile confrontare i prezzi di treni e traghetti da Calais a Dover e viceversa. Viaggiare in traghetto attraverso la Manica è in molte circostanze più economico soprattutto perché ci sono diverse compagnie (DFDS, P&O Ferries, Irish Ferries, eccetera) che servono la tratta più volte al giorno. La maggior parte di queste compagnie applicano prezzi dinamici e, cioè, stabiliscono il prezzo del traghetto Calais-Dover a seconda di quella che la domanda del giorno. Come range di riferimento considera che per attraversare in traghetto il Canale della Manica imbarcandoti a Calais e sbarcando a Dover o viceversa puoi spendere dai 150 ai 260 euro. Questi prezzi sono quelli medi per chi viaggia con veicolo a seguito, il passaggio pedone costa invece molto di meno previa disponibilità sull’imbarcazione. Si può risparmiare sul costo del traghetto Calais-Dover prenotando con un buon anticipo, soprattutto se si conoscono già data e orario della partenza, o approfittando di pacchetti che includono anche servizi a bordo come la ristorazione. Il tempo di percorrenza della tratta Calais-Dover in traghetto è di circa 90 minuti in buone condizioni meteo.