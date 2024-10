Atletica, Incontro dell’Amicizia: brillano Canepa, Biancardi, Crovetto e Zunino

Ovada. Anche questa bella occasione di ritrovo va in archivio.

Uno splendido successo organizzativo e di partecipazione per la 29° edizione dell’Incontro dell’Amicizia, manifestazione nata come tri-quadrangolare a partecipazione internazionale quest’anno nobilitata dalla presenza del Club Atletic Palafrugell, team catalano guidato dal tecnico Josep Massa Roura.

Grande lavoro per gestire al meglio il tutto, coordinato nel migliore dei modi dai giovani coach e dirigenti dell’Atletica Ovadese Ormig, con Alessandro Senelli onnipresente. Supporto anche dai Club collegati Atletica Arcobaleno Savona e Centro Atletica Celle Ligure (quest’ultimo sempre presente per l’Incontro sin dalla prima edizione).

Oltre 500 gli atleti in gara, un record se rapportato alla stagione già decisamente avanzata per l’atletica leggera, ed un impianto sportivo (il Geirino) con pista e pedane recentemente rifatte e che si sono dimostrate già decisamente performanti.

Per Ovada e per tutto il comprensorio una struttura sicuramente molto importante, presso cui si potranno organizzare eventi di prim’ordine, oltre a confermare l’importante quotidiano impegno nella formazione e nel sociale.

Atletica Arcobaleno presente con un gruppo di atlete ed atleti molto consistente, tra cui molte delle star più note. Presenti in forza anche tecnici e dirigenti della società savonese, in primis il Presidente Santino Berrino ed i coach Sergio Malgrati, Franco Romano, Valerio Mogliotti, Mattia Sirello, Marco Muratore.

Numerosi i vincitori. Luca Biancardi fa doppietta, aggiudicandosi sia il lungo da fermo (2.95) che i 150 (corsi in 16.45). Denis Canepa si aggiudica il giavellotto con un lancio per lui “normale” di m. 59.82. Ottimo crono per l’attesissima staffetta svedese 4×100-200-300-400: affermazione in 1.58.69 per Mirko Morando-Luca Biancardi-Federico Vaccari e Marco Zunino, ma obiettivo mancato per quanto concerne il record ligure assoluto.

In campo femminile affermazioni di Anna Crovetto sui 300 (in 42.23) e per Letizia Leoni (100 ostacoli corsi in 17.67), nonché per la staffetta svedese (Giulia Robello-Penelope Ottonello-Ginevra Carloni-Anna Crovetto) al traguardo in 2.28.00.

Argento (tra i maschi) per Marco Zunino (16.71 sui 150), Francesco Ferramosca (2.90 nel lungo da fermo) e Luigi Martini (peso, 10.43 la misura). In campo femminile secondi posti per Chiara Repetto (3.19.92 sui 1000) e Giorgia Tagliapietra nel giavellotto (18.70).

Per il bronzo troviamo Federico Vaccari (16.92 sui 150), Gabriele Balleri (37.66 sui 300), Riccardo Parodi (2.49.79 sui 1000).

Tra le donne riportiamo il 43.78 sui 300 di Ginevra Carloni sui 300, Giorgia Tagliapietra nel peso (7.89) e la formazione Sofio Rebecca-Francesca Salaris-Letizia Leoni-Lisa Vitiello (classificatasi in 3° posizione con il crono di 2.35.12).

Registriamo anche un nuovo ottimo crono di Laila Hero sulla distanza dei 5 km. Laila ha corso infatti in 18.27.90 in occasione della manifestazione “La Velocissima” svoltasi ad Imperia, aggiudicandosi la vittoria nella categoria SF40.

Marina Marchi ha concluso in 2° posizione tra le atlete della categoria Promesse, correndo in 24.26.27.

Il podio del salto in lungo maschile

Il podio della staffetta maschile

Il podio della staffetta femminile

Il podio del giavellotto uomini