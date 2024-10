Ata, il consigliere Arecco: “Era una eccellenza, declino iniziato con la scellerata decisione di chiudere la discarica di Cima Montà”

Savona. Ata era una eccellenza della citta’ di Savona. Il lento e inesorabile declino e’ iniziato con la scellerata decisione politica di chiudere la discarica di Cima Monta’, a cui hanno fatto seguito successive scelte aziendali sbagliate, unite alla visione di chi amministrava la citta’ in allora, completamente errate e fallimentari”. Lo dichiara il consigliere comunale Massimo Arecco.

“Nonostante tutto questo, coloro che avevano sbagliato politicamente in allora, oggi, li ritroviamo impegnati attivamente a sostenere il candidato di centrosinistra Orlando in queste elezioni regionali, anzi, fanno parte del suo comitato elettorale. Forse, costoro, sperano che i savonesi si siano dimenticati di loro, ma non può,’ e non deve essere cosi'”.

“Altri, che in quegli anni sedevano in consiglio comunale, condividevano e votavano ogni scelta decisa dalle giunte di centrosinistra, stanno tutt’ora gestendo la citta’ di Savona. La storia di Ata rappresenta uno dei tanti fallimenti delle politiche del centrosinistra nel nostro capoluogo. Chi andra’ a votare alle prossime elezioni regionali, tutto questo, non puo’ dimenticarlo. Altro che modello Savona”, conclude Arecco.