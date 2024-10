Asl2, prosegue la presentazione alla cittadinanza dei servizi socio sanitaria territoriali

Provincia. Prosegue l’impegno di ASL2 sul territorio per presentare ai cittadini i servizi offerti e per far conoscere l’importante ruolo degli infermieri di famiglia e comunità.

Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per comprendere meglio le risorse sanitarie disponibili, in linea con la riorganizzazione territoriale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Grazie anche alla preziosa collaborazione con gli amministratori locali, gli incontri avranno luogo come di seguito:

DISTRETTO ALBENGANESE

-Mercoledì 02 Ottobre 2024 – ore 17.30 presso teatro Comunale Quinzio Delfino – via Garibaldi 62 – Zuccarello

-Martedì 08 Ottobre 2024 – ore 17.00 presso Sala superiore Centro Enologico – viale Chiesa 18 – Ortovero

“Tutta la cittadinanza è invitata a intervenire, al fine di approfondire la conoscenza dei servizi sanitari e favorire un dialogo costruttivo che possa migliorare la qualità dell’assistenza offerta sul territorio”, si legge in una nota di Asl2.