Asl2, dal 21 ottobre nuovi accessi alla sede di via Collodi

Savona. Asl2 informa che, a partire dalla prossima settimana saranno attivati nuovi accessi ai locali del presidio di Via Collodi 13, Savona, in seguito ai lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6.

I nuovi ingressi saranno così suddivisi: due ingressi da Via Collodi (uno per accedere al Punto Prelievi e alla Riabilitazione e uno per accedere agli sportelli del CUP, distribuzione farmaci e presidi, altri servizi amministrativi), un ingresso da Via Aleardi: o per accedere agli Ambulatori specialistici, all’Ambulatorio Vaccinazioni, e alle Commissioni Invalidi e Patenti.

Il progetto finora è stato realizzato senza interrompere le prestazioni sanitarie salvo casi limitatissimi, nonostante la complessità dei lavori che comprendono la costruzione di nuove strutture, tra cui muri, aperture, scale, ascensori, impianti, e l’adeguamento della segnaletica e dei sistemi antincendio.

Alcuni servizi ambulatoriali sono stati temporaneamente trasferiti presso l’Ospedale San Paolo di Savona: Allergologia 1, Allergologia 2, Oculistica, Diabetologia, Reumatologia, Fisiatria, Psichiatria, Psicologia Clinica: gli utenti di questi ambulatori sono stati avvertiti telefonicamente.

Le altre attività continuano presso il presidio di Via Collodi, in posizioni differenti rispetto a prima.

ASL2 invita l’utenza a prestare attenzione alla nuova segnaletica all’esterno e all’interno della struttura e ribadisce che le informazioni sugli spostamenti saranno comunicate al momento della prenotazione, oltre che tramite i consueti canali.

L’Azienda infine si impegna a garantire la continuità dei servizi e a minimizzare i disagi per la cittadinanza, e a tale proposito ringrazia per la disponibilità fin qui dimostrata il personale coinvolto.