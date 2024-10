Asl 2: quattro giornate di educazione e promozione della salute

Savona. Dal 21 ottobre arrivano “I lunedì della prevenzione”: quattro giornate di educazione e promozione della salute aperte alla cittadinanza.

“Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa per avvicinare e sensibilizzare la popolazione ad alcuni aspetti significativi della prevenzione; l’obiettivo è aumentare la consapevolezza di quanto alcune buone pratiche, se intraprese, siano importanti a salvaguardare il benessere individuale e tutelare la salute della collettività intera” dichiara il Dott. Francesco Sferrazzo, Direttore Sanitario di ASL 2.

“Un tema particolarmente rilevante è quello della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – continua il Dott. Sferrazzo – proprio per la sua rilevanza sociale, abbiamo voluto dedicargli due appuntamenti e chiesto la collaborazione di INAIL, Ispettorato del Lavoro, Unione Industriali e Istituti scolastici: un ambiente lavorativo sano e sicuro protegge non solo i lavoratori/persone ma riduce i costi e influenza positivamente la cultura organizzativa del lavoro”.

“Oltre a INAIL, Ispettorato del Lavoro, Unione Industriali e Istituti Scolastici, vogliamo ringraziare il Comune di Savona per averci concesso la piazza centrale in una giornata di grande afflusso. Speriamo che la cittadinanza apprezzi l’iniziativa e partecipi attivamente a queste importanti occasioni di dialogo e confronto con i nostri professionisti”.

Ecco gli appuntamenti nel savonese:

lunedì 21 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, in relazione alla ricorrenza della settimana Europea sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, i nostri professionisti saranno a disposizione per fornire informazioni e pillole di prevenzione nei luoghi di lavoro;

lunedì 28 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, personale qualificato sarà a disposizione per parlare di alimentazione sana e illustrerà la composizione di un pasto salutare secondo le più accreditate fonti sull’argomento;

lunedì 4 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, i nostri esperti affronteranno le tematiche relative alla prevenzione primaria e secondaria: vaccini e screening oncologici;

lunedì 11 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, personale ASL in collaborazione con rappresentanti INAIL, Ispettorato del lavoro e Unione Industriali, uniranno le forze con l’intento di migliorare le conoscenze in ambito di Sicurezza negli ambienti di Lavoro.